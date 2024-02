PlayStatation 5 sprzedaje się słabiej niż zakładano. Sony weryfikuje swoje plany i chyba nie jest zadowolone

Wygląda na to, że Sony przeszacowało popyta na swoją konsolę. PlayStation 5 sprzedaje się słabiej niż zakładano.

Sony znacznie obniżyło prognozę sprzedaży PlayStation 5 na rok fiskalny 2023 i obecnie spodziewa się sprzedać 21 mln egzemplarzy, w porównaniu z pierwotnym założeniem na poziomie 25 mln . Co ciekawe dzieje się tak pomimo rekordowych przychodów kwartalnych i sprzedaży 8,2 mln PS5 w okresie świątecznym.

Sony ogłosiło w grudniu, że sprzedało 50 mln egzemplarzy PS5 w ciągu trzech lat, czyli na dzień 9 grudnia 2023 r. To tylko o tydzień dłużej, niż w przypadku PS4, które osiągało ten wynik w znacznie bardziej sprzyjających okolicznościach. Najnowsza konsola Sony borykała się z opóźnieniami związanymi z brakiem podzespołów i ogólnoświatową pandemią.

Sony odnotowało wyższą sprzedaż we wszystkich trzech kwartałach tego roku w porównaniu z ubiegłym. Może się to jednak nie powtórzyć w tym roku, ponieważ prognozuje sprzedaż na poziomie zaledwie 4,6 mln w czwartym kwartale 2023 r. (od lutego do kwietnia), w porównaniu z 6,3 mln w czwartym kwartale 2022 r.

Prawie wszystkie pozostałe działy Sony odnotowały wyższe przychody, w tym dział Imaging & Sensor Solutions (Sony produkuje czujniki do iPhone'ów i wielu innych urządzeń), a także dział Pictures i Music. Dało to rekordową kwotę 24,9 mld dolarów, przewyższając znacznie zyski z poprzednich lat.