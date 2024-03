Platforma Max zmienia strategię i też będzie blokować współdzielenie konta

Netflix rozpoczął prawdziwą lawinę zmian na rynku streamingowym. To właśnie firma Teda Sarandosa jako pierwsza zapowiedziała walkę ze współdzieleniem kont, co zostało wdrożone jeszcze w ubiegłym roku. Netflixowi ta strategia się opłaciła i platforma zyskała wiele milionów nowych użytkowników. Wydeptaną przez nich ścieżką powoli podąża Disney+, które zaczęło aktualizować swoje regulaminy, które zabraniają udostępniania haseł osobom spoza gospodarstwa domowego właściciela konta. Szansę dostrzegł też Warner Bros., który chce to samo uczynić ze swoimi serwisami streamingowymi.

Max z ograniczeniami współdzielenia konta

Jeszcze tej wiosny w Europie, w tym w Polsce, zadebiutuje platforma Max, zastępując dotychczasowe HBO Max. Wraz z premierą możemy spodziewać się również wdrożenia nowej polityki korporacji, która zabroni współdzielenia konta. W artykule Bloomberga możemy przeczytać, że po wdrożeniu Maxa na pozostałe rynki, firma zajmie się eliminacją współdzielenia kont.