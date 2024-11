Platforma Max zapowiada seriale na 2025. Biały lotos, The Last of Us, nowy serial w świecie Gry o tron

Platforma Max właśnie zaprezentowała swoje serialowe plany na rok 2025 w formie promocyjnego klipu. Dwuminutowy materiał pojawił się w sieci tuż po premierze finałowego odcinka Pingwina, dając do zrozumienia widzom, że jeśli łakną dalszych wrażeń na Max, to istnieje kilka powodów, by uzbroić się w cierpliwość.

Max zapowiada nowe seriale i powroty starych znajomych

W zaprezentowanym materiale widzowie mogli zobaczyć fragmenty wyczekiwanych nowych sezonów. Max potwierdził powrót Białego Lotosu z trzecim sezonem oraz The Last of Us z drugim sezonem, co z pewnością ucieszy fanów tych produkcji. Na ekranie pojawiły się także kadry z serialowego prequela To o tytule To: Witajcie w Derry oraz kolejnych przygód antybohatera w drugim sezonie serialu DC Peacemaker. Ponownie zaprezentowano też fragmenty Diuny: Proroctwa.