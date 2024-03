Planet Zoo już dostępne na konsolach. Dobre oceny wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X/S

W serwisie Metacritic znajdziemy już pierwsze recenzje Planet Zoo na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeżeli chodzi o sprzęt Sony, tytuł oceniły, póki co, 4 redakcje, a średnia wynosi 79/100. Wersja na konsole Microsoftu doczekała się na ten moment dwóch recenzji – serwisu TheGamer oraz GAMINGbible.

Jeśli chodzi o aspekty, które przypadły do gustu recenzentom, wymienia się obszerny samouczek i satysfakcjonującą rozgrywkę. Chwalona jest również warstwa wizualna i ekonomiczna strona gry. Według jednej z redakcji gra na konsoli jest równie przyjemna, co na komputerach osobistych, a sterowanie – choć trzeba się do niego przyzwyczaić – jest intuicyjne.