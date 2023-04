Piotruś Pan i Wendy z nowym zwiastunem. Premiera już wkrótce

Disney wypuścił nowy zwiastun filmu Piotruś Pan i Wendy, będącego rebootem filmu animowanego z 1953 roku i nową wersją klasycznej opowieści J.M. Barrie.

Piotruś Pan i Wendy z nowym zwiastunem

Alexander Molony debiutuje w filmie fabularnym jako Piotruś Pan, bohaterski chłopiec, który nigdy nie dorośnie, który pewnej pamiętnej nocy odwiedza dom Darlingów i zabiera Wendy (Ever Anderson) oraz jej braci Johna (Joshua Pickering) i Michaela (Jacobi Jupe) do Nibylandii, gdzie „nie ma zasad, szkół, godzin spania, a najlepsze jest to, że nie ma dorastania”. I wszystko to próbuje popsuć nikczemny, zepsuty do szpiku kości kapitan Hak, w którego wcieli się Jude Law.