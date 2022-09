Pinokio od Disneya – Tom Hanks tłumaczy, dlaczego Geppetto wystrugał sobie syna

Aktor wyjawił, że gdy tylko dowiedział się, że Robert Zemeckis zamierza zrobić taki film, powiedział mu: "świetnie, proszę pana – a jeśli jeszcze nie ma pan Geppetto, to proszę dać znać". Tom Hanks lubi tę postać. Chodzi o to, że sędziwy bohater nie prosił o bogactwo, gdy miał okazję, by spełnić swoje życzenie, a o syna, bo miał jedno “idealne marzenie”: by kochać i być kochanym.

Obsada filmu Pinokio od Disneya

Fabuła filmu bazuje na oryginale, jednak nie bez pewnych modyfikacji – za scenariusz odpowiadają reżyser i Chris Weitz. Poza Tomem Hanksem w obsadzie znaleźli się 13-letni Benjamin Evan Ainsworth, który użycza głosu drewnianemu chłopcu, Cynthia Erivo (Błękitna Wróżka), Joseph Gordon-Levitt (Świerszcz z parasolem), Luke Evans (Woźnica) i Keegan-Michael Key jako Lis.