Pillars of Eternity otrzymało aktualizację-niespodziankę po 9 latach od premiery

Jak podaje serwis PCGamesN, przedstawiciele studia Obsidian Entertainment poinformowali o udostępnieniu nowej aktualizacji-niespodzianki do gry Pillars of Eternity. Nie jest to oczywiście duży patch i na pewno nie wnosi do gry żadnych pełnoprawnych nowości, ale – tak czy siak – warto go pobrać, ponieważ skupia się przede wszystkim na eliminacji błędów.

Pillars of Eternity dostało aktualizację-niespodziankę

Łatka naprawia część błędów związanych z oprawą graficzną oraz dźwiękową, ulepsza interfejs użytkownika oraz eliminuje niektóre problemy z zadaniami i dialogami. Jeżeli jesteście zainteresowani wszystkimi szczegółami, zapraszamy Was pod Gracze są zaskoczeni. Prawdopodobnie niewielu spodziewało się, że twórcy przygotują nową aktualizację aż 9 lat po premierze produkcji.. Jeżeli jesteście zainteresowani wszystkimi szczegółami, zapraszamy Was pod ten adres

Jeśli chodzi o pobranie aktualizacji, w bibliotece Steam musimy kliknąć ikonę Pillars of Eternity prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Właściwości”. Wówczas pojawi się okno z sekcją „Beta”, po której rozwinięciu ujrzymy „Udział w wersji beta”. Po prawej stronie musimy zaznaczyć „Public Beta branch for upcoming patches”. Po zamknięciu okna i próbie uruchomienia gry, aktualizacja powinna się pobrać. Patch najprawdopodobniej jest związany z niezwykle popularnym Baldur’s Gate III – gracze mogą bowiem po ukończeniu tego tytułu sięgnąć właśnie po Pillars of Eternity.