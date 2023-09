Piła X to najlepsza część serii? Pierwsze recenzje zapowiadają udany film

Na Rotten Tomatoes nie wyświetla się jeszcze średnia ocena, ale z dwunastu dodanych recenzji aż dziesięć jest pozytywnych i tylko dwie negatywne. Z kolei na Metacritic film może pochwalić się średnią oceną na poziomie 62/100 z siedmiu recenzji. To jak na razie najwyższa średnia nota dla wszystkich filmów z serii Piła. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.

Nie musisz oglądać innych filmów z serii Piła, aby cieszyć się tym, ale to z pewnością pomoże. Z kilkoma rozmowami w stylu Avengersów w pierwszym akcie i zwrotem akcji w połowie napisów końcowych, jest to Piła w erze superbohaterów. To film dla zagorzałych fanów, który nagradza tych, którzy proszą o więcej – IndieWire.