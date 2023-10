Pierwszy zwiastun filmu The Boys in the Boat. Reżyserem jest George Clooney

MGM Studios zaprezentowało pierwszy oficjalny zwiastun The Boys in the Boat, opartego na faktach filmu sportowego w reżyserii George'a Clooneya.

The Boys in the Boat to historia z lat trzydziestych XX wieku, skupiająca się na drużynie wioślarskiej z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, od jej początków w czasach kryzysu po udział w Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Jest to adaptacja bestsellerowej książki o tym samym tytule.