Pierwsze zdjęcia z planu Deadpoola 3. Ryan Reynolds już w stroju swojego bohatera

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu trzeciej części Deadpoola.

Od końcówki maja trwają prace na planie Deadpoola 3. Jest to jedna z niewielu wysokobudżetowych produkcji, która nie została przerwana z powodu strajku scenarzystów. Film ma koncentrować się na multiwersum, dzięki czemu w trzeciej części przygód Pyskatego Najemnika pojawi się wiele postaci znanych z filmów Marvela sprzed MCU, takich jak X-Men i Fantastyczna Czwórka. Studio chce również spełnić marzenie Channinga Tatuma i według najnowszych doniesień aktor wreszcie wcieli się w Gambita w Deadpoolu 3. Po prawie półtora miesiąca od startu prac na planie do sieci nareszcie trafiły pierwsze zdjęcia, które prezentują głównego bohatera.

Pierwsze zdjęcia z Deadpool 3

Na poniższych zdjęciach możemy zobaczyć, jak Ryan Reynolds prezentuje się w stroju swojego bohatera. Kostium Deadpoola w trzeciej części nie będzie różnić się od tego znanego z dwóch poprzednich odsłon. Jedyne czego brakuje, to mieczy przywieszonych do pleców, ale najwidoczniej w przedstawionej na zdjęciach scenie nie były one potrzebne.