Deadpool 3 z szokującym cameo. Ten aktor wreszcie spełni swoje marzenie

Prace na planie Deadpoola 3 wciąż trwają. Niedawno dowiedzieliśmy się, że w filmie zabraknie ważnej postaci, którą fani poznali w drugiej części przygód Pyskatego Najemnika. Według ostatnich doniesień bohater grany przez Ryana Reynolds będzie podróżował miedzy wymiarami i poznamy wiele różnych wariantów Deadpoola. W filmie mają pojawić się również aktorzy znani z trylogii filmów o X-Menach, czy dwóch odsłonach Fantastycznej Czwórki. Na tym jednak niespodzianki mają się nie skończyć i MyTimeToShineHello ujawnił kolejne szokujące cameo.

Channing Tatum zagra Gambita w Deadpoolu 3 – twierdzi popularny scooper

Zdaniem scoopera w Deadpoolu 3 pojawi się Gambit, w którego wcieli się Channing Tatum. Aktor od 2014 roku próbował doprowadzić do stworzenia filmu poświęconemu temu popularnemu mutantowi. Tatum jednak nie miał aż takiej siły przebicia co Reynolds i jego marzenie, aby zagrać Gambita nigdy się nie ziściły. Marvel może naprawić błąd Foxa i według MyTimeToShineHello aktor pojawi się w trzeciej części Deadpoola jako Gambit. Prawdopodobnie Pyskaty Najemnik spotka go w jednym z odwiedzanych alternatywnych światów. Nie wiadomo, czy będzie to większa rola, czy też Tatum pojawi się na ekranie tylko przez chwilę.