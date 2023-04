Pierwsze zdjęcia z 6. sezonu The Crown. Poznajcie serialowych księcia Williama i Kate Middleton

Do sieci trafiły właśnie pierwsze zdjęcia z 6. sezonu The Crown. Poznajemy dzięki nim serialowych odpowiedników księcia Williama i Kate Middleton.

Prace nad 6. Sezonem zostały wstrzymane z powodu śmierci królowej Elżbiety II. Twórcy serialu uznali, że nie są to okoliczności sprzyjające do pracy nad serialem o rodzinie królewskiej. W związku z tym na planie zapanowała cisza. Okazuje się, że filmowcy zakończyli już żałobę i powrócili do pracy, a Netflix opublikował pierwsze zdjęcia. Jak wiadomo szósty sezon The Crown to czasy już współczesne, a więc nic dziwnego, że postanowiono pokazać zdjęcia księcia Williama (Ed McVey) i Kate Middleton (Meg Bellamy).