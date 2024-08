Pierwsze spojrzenie na It: Welcome to Derry. Zanosi się na krwawy powrót Pennywise’a

HBO pokazało krótki spot promocyjny, w którym po raz pierwszy możemy zobaczyć It: Welcome to Derry.

Bez wątpienia, fikcyjne miasteczko Derry w Maine jest jednym z ulubionych miejsc, gdzie mistrz grozy, Stephen King lokalizuje swoje opowieści. Choć najbardziej znaną opowieścią o Derry jest przerażające To, miasteczko było miejscem akcji wielu powieści i opowiadań Kinga. Pennywise powraca. Jest krótki zwiastun It: Welcome to Derry W oficjalnym zwiastunie opisie serialu czytamy: „Osadzona w świecie uniwersum To, Stephena Kinga, Welcome to Derry jest oparta na jego powieści i poszerza wizję ustanowioną przez reżysera Andy’ego Muschiettiego w filmach fabularnych.”

Już wcześniej Andy Muschietti mówił, że ta historia to prawdziwa mitologia dająca podstawy do budowania nowych opowieści i rozszerzania jej o nowe wątki. Jak stwierdził, Pennywise jest na Ziemi od milionów lat i co 27 lat powraca, żeby siać grozę i zniszczenie. I to jego zdaniem daje ogromne możliwości. Miał kontakt z ludźmi od setek lat.. Można więc sobie wyobrazić ilość materiału. Zawsze ekscytująca jest myśl o ostatecznym zgłębieniu tej mitologii. Bill Skarsgård ponownie wcieli się w rolę klauna Pennywise, a dołączą do niego Alexandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Gray, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Peter Outerbridge, Shane Marriott, Chad Rook, Joshua Odjick i Morningstar Angeline.

Ogłoszeni wcześniej członkowie obsady to Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Madeleine Stowe i Stephen Rider. Za produkcję serialu odpowiadają, reżyser Andy Muschietti (filmy To) oraz showrunnerzy Jason Fuchs i Brad Caleb Kane, którzy będą także producentami wykonawczymi serialu. Serial pojawi się w Max w bliżej nieokreślonym terminie, ale z pewnością nastąpi to w przyszłym roku.

