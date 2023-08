Pierwsze spojrzenie na horror z Elizabeth Hurley. Jest zwiastun filmu Piper

Na tegorocznych targach filmowych w Cannes, prawa do tego filmu zabezpieczył sobie 101 Films i ogłosił, że światowa premiera tego widowiska odbędzie się na FrightFest 2023, odbywającym się 27 sierpnia . Następnie film trafi do Wielkiej Brytanii i zadebiutuje tam 16 października, a następnie nadejdzie pora na resztę Europy.

Liz (Elizabeth Hurley) i jej córka Amy (Mia Jenkins) przeprowadzają się do spokojnego niemieckiego miasteczka, gdzie muszą stawić czoła tajemniczej śmierci miejscowej dziewczyny i szeregowi mrożących krew w żyłach wydarzeń. Zdarzenia te są powiązane ze złowrogą tajemnicą z przeszłości Liz, która budzi złowrogą Piper. Spotkanie Amy z tajemniczym Lucą może okazać się kluczem do jej wybawienia z rąk Piper.

Oprócz Elizabeth Hurley i Mii Jenkins w filmie zagrają: Jack Stewart (Float), Ryan Webber (The Funhouse Massacre), Robert Daws (Człowiek, który spadł na ziemię), Ieva Aleksandrova-Eklone (Out), Arben Bajraktaraj (Taken), Alma Riz (Dumar), Gundars Abolins (Co wie cicha Gerda), Jurijs Djakonovs (Rozwiązywanie problemów dla początkujących) i Elizabete Liepa (Boże Narodzenie w dżungli). Do obsady jako nowicjusze dołączają Evija Koltone i Dominik Gabriel Roseti.