Pierwsze spojrzenie na główne bohaterki aktorskiej wersji Królewny Śnieżki

Do sieci trafiły zdjęcia licencjonowanych figurek z nadchodzącego filmu Disneya.

Wokół aktorskiej wersji Królewny Śnieżki narosło wiele kontrowersji. Jedna z nich wywołała Rachel Zegler, mówiąc w wywiadzie, że w filmie rola Księcia zostanie zmieniona i prawdopodobnie ograniczona. Do sprawy odniósł się również syn reżysera oryginalnej animacji. Skrytykował nowe podejście wytwórni, twierdząc, że jego ojciec oraz sam Disney „przewracają się w grobie”. Do premiery Śnieżki pozostało niecałe sześć miesięcy, ale studio wciąż nie ujawniło żadnych materiałów z filmu. Teraz do sieci wyciekły zdjęcia oficjalnych figurek, które pozwalają zobaczyć, jak Królewna Śnieżka i Zła Królowa będą prezentować się w produkcji.

Śnieżka – zdjęcia zabawek z aktorskiej wersji Królewny Śnieżki od Disneya

Na poniższych zdjęciach możecie zobaczyć oficjalne zabawki od firmy Mattel, które ujawniają wygląd Królewny Śnieżki granej przez Rachel Zegler, a także Złej Królowej, w którą wcieliła się Gal Gadot. Figurki prezentują bardzo zbliżone kostiumy do tych, które znamy z animowanego pierwowzoru. Przynajmniej pod tym względem fani oryginału mogą spodziewać się wierności z klasykiem z 1937 roku.