Syn reżysera oryginalnej Królewny Śnieżki krytykuje remake. „To obraźliwe”

Hand, który pracował dla Disneya w latach 90., w ostrych słowach skrytykował pomysł na aktorski remake Królewny Śnieżki. Przyznał, że nie tylko on nie zgadza się na nową wersję, ale taką samą opinię miałby jego ojciec, a nawet sam Walt Disney. Następnie powiedział, że wytwórnia żeruje na sukcesie starych filmów, aby przedstawić ich nowe wersje, ale ze zmienioną historią i postaciami. Podsumował, że to dla niego jest „nieco obraźliwe”, jak studio potraktowało klasyczne animacje.

To zupełnie inna koncepcja, całkowicie się z nią nie zgadzam, i wiem, że mój tata i Walt [Disney] również by się z tym nie zgodzili. Uważam, że to hańba, że Disney próbuje zrobić coś nowego, co wcześniej było tak wielkim sukcesem. Ich myślenie jest teraz tak radykalne. Zmieniają historie, zmieniają proces myślowy bohaterów, wymyślają nowe rzeczy, korzystając z kultury woke, a ja po prostu tego nie lubię. Uważam to, szczerze mówiąc, za trochę obraźliwe co zrobili z niektórymi z tych klasycznych filmów. Nie ma szacunku dla pracy Disneya i mojego ojca. Myślę, że Walt i on przewracają się w grobach.