Phil Spencer zapewnia, że Xbox nie rezygnuje jeszcze z fizycznych wydań gier

W jednym z wywiadów, Spencer stwierdził, że Microsoft będzie obserwoał zachowanie graczy i ich nawyki związane z graniem i wersjami gier jakie preferują.

Publikujemy gry fizycznie i cyfrowo i tak naprawdę po prostu śledzimy, co robią klienci. Myślę, że naszym zadaniem w prowadzeniu konsoli Xbox jest dostarczanie tego, czego pragnie większość klientów. A obecnie większość naszych klientów kupuje gry w wersji cyfrowej.

Microsoft nie rezygnuje z pudełkowych wydań gier

Spencer zauważa również, że „konsole do gier stały się w pewnym sensie ostatnim konsumenckim urządzeniem elektronicznym wyposażonym w czytniki płyt”, co może podnieść koszty zakupu napędów w tych maszynach, a tym samym wpłynąć na decyzje dotyczące tego, czy nowe modele konsol będą nadal akceptować fizyczne nośniki. Będzie to szczególnie istotne, gdy spojrzymy w stronę ewentualnej odświeżonej edycji Xbox Series X, która może być dedykowana graczom preferującym gry kupowane cyfrowo.