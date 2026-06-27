Persist Online od twórców Tibii szykuje kolejne testy pre-alpha. Studio zapowiada gruntowne zmiany w progresji

Jeśli interesuje was MMO w świecie zombie to skorzystajcie z możliwości uczestnictwa w testach pre-alpha.

Twórcy z firmy CipSoft przygotowują się do przeprowadzenia kolejnej tury testów Persist Online, sieciowego MMO osadzonego w świecie opanowanym przez zombie. Nowe testy pre-alpha rozpoczną się już 29 czerwca i zaoferują graczom znacznie bardziej rozbudowaną wersję produkcji.

Persist Online z kolejnymi testami pre-alpha

Deweloperzy z CipSoft, czyli studia znanego przede wszystkim ze stworzenia Tibii, poinformowali: