Persist Online od twórców Tibii szykuje kolejne testy pre-alpha. Studio zapowiada gruntowne zmiany w progresji

Jeśli interesuje was MMO w świecie zombie to skorzystajcie z możliwości uczestnictwa w testach pre-alpha.
Twórcy z firmy CipSoft przygotowują się do przeprowadzenia kolejnej tury testów Persist Online, sieciowego MMO osadzonego w świecie opanowanym przez zombie. Nowe testy pre-alpha rozpoczną się już 29 czerwca i zaoferują graczom znacznie bardziej rozbudowaną wersję produkcji.
Persist Online z kolejnymi testami pre-alpha
Deweloperzy z CipSoft, czyli studia znanego przede wszystkim ze stworzenia Tibii, poinformowali:
Nadchodzący playtest zawiera naszą nową przebudowę systemu progresji oraz najnowsze zmiany z ostatnich aktualizacji gry. Naszym celem przy wszystkich tych zmianach jest sprawienie, aby rozwój postaci był płynniejszy, bardziej przejrzysty i bardziej satysfakcjonujący już od samego początku.
Twórcy potwierdzili również, że czerwcowy playtest rozpocznie się od całkowicie czystego konta. Wszystkie postępy z poprzednich testów zostaną wymazane, aby każdy uczestnik mógł rozpocząć zabawę od nowa i sprawdzić zmienione systemy w równych warunkach. Nowa wersja gry wprowadzi szereg usprawnień. Wśród najważniejszych zmian znalazły się zaktualizowany system odznak, szybsze wytwarzanie przedmiotów i ulepszanie wyposażenia w Safehouse, nowy system codziennych misji,
bardziej niebezpieczni elitarni przeciwnicy, zmutowane warianty elitarnych zombie oraz efekty żywiołów.
GramTV przedstawia:
Nadchodzące testy mają pozwolić twórcom sprawdzić, jak gruntownie przebudowany system progresji sprawdza się w praktyce i czy nowe mechaniki uczynią rozwój postaci bardziej angażującym już od pierwszych chwil spędzonych w postapokaliptycznym świecie Persist Online. Naturalnie nie znamy jeszcze daty premiery gry. Oficjalny opis produkcji na karcie Steam wygląda następująco:
Persist Online to MMORPG z zombie, więc lepiej chwyć za broń. Wbijaj poziomy w bezlitosnym otwartym świecie, w którym możesz wejść do każdego budynku. Zbierz ze znajomymi zabójczą ekipę, żeby zgarnąć to, co nie jest twoje. Zanieś łupy do Safehouse i wytwarzaj idealny sprzęt.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!