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Persist Online od twórców Tibii szykuje kolejne testy pre-alpha. Studio zapowiada gruntowne zmiany w progresji

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/27 15:00
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Jeśli interesuje was MMO w świecie zombie to skorzystajcie z możliwości uczestnictwa w testach pre-alpha.

Twórcy z firmy CipSoft przygotowują się do przeprowadzenia kolejnej tury testów Persist Online, sieciowego MMO osadzonego w świecie opanowanym przez zombie. Nowe testy pre-alpha rozpoczną się już 29 czerwca i zaoferują graczom znacznie bardziej rozbudowaną wersję produkcji.

Persist Online
Persist Online

Persist Online z kolejnymi testami pre-alpha

Deweloperzy z CipSoft, czyli studia znanego przede wszystkim ze stworzenia Tibii, poinformowali:

Nadchodzący playtest zawiera naszą nową przebudowę systemu progresji oraz najnowsze zmiany z ostatnich aktualizacji gry. Naszym celem przy wszystkich tych zmianach jest sprawienie, aby rozwój postaci był płynniejszy, bardziej przejrzysty i bardziej satysfakcjonujący już od samego początku.

Twórcy potwierdzili również, że czerwcowy playtest rozpocznie się od całkowicie czystego konta. Wszystkie postępy z poprzednich testów zostaną wymazane, aby każdy uczestnik mógł rozpocząć zabawę od nowa i sprawdzić zmienione systemy w równych warunkach. Nowa wersja gry wprowadzi szereg usprawnień. Wśród najważniejszych zmian znalazły się zaktualizowany system odznak, szybsze wytwarzanie przedmiotów i ulepszanie wyposażenia w Safehouse, nowy system codziennych misji,
bardziej niebezpieczni elitarni przeciwnicy, zmutowane warianty elitarnych zombie oraz efekty żywiołów.

GramTV przedstawia:

Nadchodzące testy mają pozwolić twórcom sprawdzić, jak gruntownie przebudowany system progresji sprawdza się w praktyce i czy nowe mechaniki uczynią rozwój postaci bardziej angażującym już od pierwszych chwil spędzonych w postapokaliptycznym świecie Persist Online. Naturalnie nie znamy jeszcze daty premiery gry. Oficjalny opis produkcji na karcie Steam wygląda następująco:

Persist Online to MMORPG z zombie, więc lepiej chwyć za broń. Wbijaj poziomy w bezlitosnym otwartym świecie, w którym możesz wejść do każdego budynku. Zbierz ze znajomymi zabójczą ekipę, żeby zgarnąć to, co nie jest twoje. Zanieś łupy do Safehouse i wytwarzaj idealny sprzęt.

Źródło:https://massivelyop.com/2026/06/26/zombie-mmo-persist-online-preps-another-pre-alpha-test-with-progression-that-feels-smoother-clearer-and-more-rewarding/

Tagi:

News
PC
Steam
strzelanka
zombie
testy
testy alfa
pre-alpha
Apokalipsa
MMO
playtest
Persist Online
testy pre-alpha
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112