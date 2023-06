Perry Mason anulowany po dwóch sezonach. Lubiany serial nie spełnił oczekiwań HBO

Perry Mason miał premierę w 2020 roku. Pierwszy sezon spotkał się z tak entuzjastycznymi recenzjami i sporym zainteresowaniem widzów, że HBO zdecydowało się przedłużyć go na kolejny sezon. Okazało się, że został on przyjęty równie pozytywnie, ale niestety nie był w stanie zgromadzić wystarczającej oglądalności w stosunku do budżetu, aby utrzymać się na powierzchni.

Perry Mason anulowany po dwóch sezonach

Za produkcję odpowiadało Team Downey, firma należąca do Roberta Downeya Jr. i jego żony Susan. Oba sezony są w tej chwili dostępne w zasobach HBO Max.