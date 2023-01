Perish – premiera brutalnego shootera już w tym tygodniu

Perish to propozycja od ekipy ze studia ITEM42. Gra zapowiada się jako jedna z ciekawszych premier nadchodzącego tygodnia, szczególnie jeśli lubicie klimatyczne strzelanki.

Perish – zapowiedź kooperacyjnej strzelanki

Perish to pierwszoosobowy shooter, która stawia na zabawę w trybie kooperacji. Jednocześnie zagrywać może się w niego 4 graczy i właśnie w takim wydaniu gra powinna sprawdzić się najlepiej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by w pojedynkę podjąć się wyzwań przygotowanych przez twórców.



„Zabijaj hordy stworzeń na spalonych piaskach czyśćca i sprzedawaj ich poplamione złotem zwłoki tchórzliwym kapłanom. Zabij wspaniałych bossów i wykorzystaj dochody, aby uzyskać dostęp do Elizjum, miejsca kosmicznych objawień” – czytamy w opisie gry na Steam.



Jak z pewnością zauważyliście warstwa fabularna gry prezentuje się dość mrocznie, co dotyczy również samej oprawy. W trakcie przygody po czyśćcu zmierzymy się z wrogami inspirowanymi mitologiami starożytnej Grecji, Rzymu i chrześcijaństwa. Twórcy zapowiadają wymagające i niezwykle brutalne potyczki. Z pomocą przyjdzie nam szeroki wachlarz uzbrojenia oraz system ulepszeń.



Perish zadebiutuje na rynku już 2 lutego. Gra będzie dostępna wyłącznie na PC.