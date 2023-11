PC Game Pass za 4 złote powrócił. Promocja dla nowych abonentów znów dostępna

Jeśli jednak w przeszłości korzystaliście z PC Game Pass i obecnie nie posiadacie dostępu do usługi amerykańskiej firmy, to i tak warto zajrzeć do Microsoft Store. Podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, tak i tym razem wspomniana promocja powinna być dostępna również dla części powracających abonentów.

Na koniec przypomnijmy, że PC Game Pass pozwala ograć „setki wysokiej jakości gier na PC”, w tym m.in. takie tytuły jak Starfield, Forza Motorsport czy Lies of P. Subskrybenci wspomnianej usługi otrzymują również dostęp do biblioteki EA Play, do której ostatnio dodano Dead Space Remake oraz Wild Hearts.