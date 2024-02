Payday 3 wreszcie doczeka się trybu offline. Koniec kłopotów z rozgrywką?

Payday 3 nie miał dobrego startu. Od początku borykał się z licznymi problemami technicznymi, związanymi z komponentami online. Wszystko to doprowadziło do tego, że deweloper Starbreeze przyznał, że sprzedaż i aktywność graczy były niższe, niż oczekiwano, ale firma starała się to odwrócić za pomocą szeregu ulepszeń.

Teraz deweloper ogłosił, że w Payday 3 pojawi się tryb offline, a także zmiany w dobieraniu graczy, poprawki w interfejsie użytkownika, tryb solo i opcja szybkiej rozgrywki.

Payday 3 dostanie tryb onffline?

I chociaż wszystko to brzmi bardzo dobrze, to Starbreeze nie określił jeszcze konkretnych ram czasowych dla większości wymienionych wyżej funkcji. Wiadomo tylko, że wszystkie powinny wejść w życie w tym roku.