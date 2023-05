PayDay 3 na liście życzeń ponad miliona użytkowników Steam. Nowe informacje

Przedstawiciele studia Starbreeze opublikowali najnowszy raport finansowy , w którym ujawniono, że ponad milion użytkowników platformy Steam dodało grę PayDay 3 do swojej listy życzeń. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę dobry wynik – zwłaszcza, iż mówimy tutaj tylko o jednej platformie. To jednak nie wszystko.

PayDay 3 cieszy się dużą popularnością

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez studio, PayDay 3 ma zadebiutować w bieżącym roku. Okazuje się, że gra posiada naprawdę spory budżet – na projekt przeznaczono dokładnie 29,4 milionów dolarów (nie licząc kosztów związanych z marketingiem i obsługą licencji). Kampania reklamowa PayDay 3 ma wystartować już latem.