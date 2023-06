Patrick Stewart chciałby zagrać w jeszcze jednym Star Treku. Czy Paramount spełni marzenie aktora?

Patrick Stewart i wielu innych aktorów chętnie powróciłaby do swoich ról w Star Treku. Czy jest taka szansa?

Trzeci sezon Picarda był wyraźnie ustawiany jako zakończenie kadencji Patricka Stewarta jako kapitana Jean-Luca Picarda, ale także pożegnanie reszty obsady Next Generation. Jednak jeszcze przed zakończeniem tego serialu, zarówno sam Stewart, jak i jego koledzy wielokrotnie wyrażali chęć powrotu. Teraz słynny aktor zmienił nieco zdanie.

Wcześniej popierał pomysł powrotu jego postaci w Star Trek: Legacy, kontynuacją/spinoffem Picarda, o którym showrunner Terry Matalas i jego ekipa mówili od dawna. Ostatnio Stewart ujawnił alternatywny pomysł: co by było, gdyby powstał jeszcze jeden film, jako uczta dla fanów? Jednak zastrzegł, że musiałby to być naprawdę dobry pomysł.

Czas pokaże, czy Stewart spełni swoje marzenie i wróci do Star Treka