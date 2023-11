Path of Exile: Affliction – kolejne rozszerzanie oficjalnie zapowiedziane

Deweloperzy planują również wydarzenie, na którym ujawnione zostaną kolejne informacje odnośnie Path of Exile 2.

Wszyscy fani Path of Exile z pewnością wyczekują kontynuacji, ale na Path of Exile 2 przyjdzie im jeszcze trochę poczekać, gdyż nawet nie poznaliśmy chociażby przybliżonej daty premiery. Deweloperzy z Grinding Gear Games nie zapominają jednak o swoim hicie, który jest stale rozwijany. Najnowszy dodatek zatytułowany Affliction trafi w ręce graczy 8 grudnia.

Path of Exile: Affliction na razie jest owiane tajemnicą

Na ten moment twórcy nie zdradzają zbyt wiele informacji, ale na 30 listopada zaplanowany został specjalny stream, który ujawni więcej informacji na temat Path of Exile: Affliction. W trakcie trwania wydarzenia poprowadzona zostanie sekcja Q&A, podczas której twórcy z pewnością odpowiedzą na najistotniejsze pytania.



Fanom nie pozostaje nic innego niż uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej konkretów. Co ciekawe, w oficjalnym wpisie na swoim blogu deweloperzy zapewniają, że podczas nadchodzącego streama zaprezentowane zostaną również szczegóły dotyczące Path of Exile 2.