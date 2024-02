Paramount przygotował dowcipny zwiastun IF. Będzie pokazywany w czasie Super Bowl

Pierwszy zwiastun tego widowiska mieliśmy okazję oglądać w grudniu. John Krasinski przygotował film, będący zabawną, pełna humoru i rozmaitych gagów opowieścią, skierowaną w zasadzie do widza w każdym wieku. Będzie to komedia fantasy, której głównym bohaterem jest mężczyzna nawiązujący kontakt w wyobrażonymi niegdyś przyjaciółmi. Musi on zrobić wszystko co w jego mocy, żeby ich ocalić, ponieważ pozbawieni przyjaźni stają się źli.

Zwiastun animowanego filmu IF na Super Bowl

W obsadzie zobaczymy samego reżysera, czyli Johna Krasinskiego, a obok niego pojawią się Ryan Reynolds (Projekt Adam), Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Fiona Shaw (Obsesja Eve), Cailey Fleming (The Walking Dead), Louis Gossett Jr. (Watchmen), Alan S. Kim (Minari) oraz Steve Carell (The Office) oraz Matt Damon i Awkwafina oraz wiele innych gwiazd kina i telewizji. Część z wymienionych będzie stanowiło obsadę głosową.