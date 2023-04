Paramount Pictures pozwał Warner Bros. Studia nakręcają aferę z South Park

W pozwie złożonym w Sądzie Najwyższym w Nowym Jorku czytamy, że niezapłacone koszty licencyjne obejmują ponad 300 odcinków South Park. I chociaż Warner Bros. Discovery nie dokonało opłat, to serial wciąż dostępny jest w bibliotece HBO Max w wybranych krajach.

Warner Bros. Discovery w sposób nieuzasadniony odmówił zapłaty ponad 50 milionów dolarów, które jest winien za South Park, który to serial bezdyskusyjnie otrzymał i który HBO Max nadal emituje i wykorzystuje. Argument Warner Bros. Discovery, że Paramount Global był zobowiązany do dostarczenia dodatkowej zawartości South Park, jest bezpodstawny i całkowicie niepoparty umową stron. Co więcej, z pewnością nie usprawiedliwia to odmowy zapłaty za niezwykle wartościowe treści, które platforma otrzymała i z których nadal czerpie korzyści – powiedział rzecznik Paramount w oświadczeniu.