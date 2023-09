Paradox Interactive zapowiedział nową grę. Fani strategii turowych będą zachwyceni

Grę rozwija C Prompt Games, studio stworzone przez doświadczonych twórców gier strategicznych - Roba Fermiera, Iana Fischera i Briana Sousę (mających w swoich CV Age of Empires II, Age of Mythology i Starcraft 2). Nic więc dziwnego, że Millennia pójdzie w ślady dwóch z wymienionych tytułów, oferując graczom szansę kształtowania swojego narodu od jego początków. Od epoki kamienia, po czasy współczesne. W miarę postępów gracze będą mogli odblokować innowacyjne technologie i „nowe sposoby życia”, popychając swoją cywilizację ku dalszemu rozwojowi.