Pamiętacie Leona zawodowca i Piąty element? Ich twórca powraca z nowym filmem

Główny bohater przeszedł w życiu prawdziwą traumę. Jego dzieciństwo było prawdziwą gehenną. Wychowywany przez ojca sadystę, który katował go regularnie. Na koniec został przez swego rodzica rzucony na pożarcie psom. I tu wydarzyło się coś niebywałego. Psy zamiast go rozszarpać, otoczyły go opieką. Narodziła się w ten sposób przesadna chemia z tymi zwierzętami.