Pacific Drive – zobacz gameplay z gry, w której najważniejszy jest samochód

O Pacific Drive mogliście usłyszeć już wcześniej. Gra zwróciła naszą uwagę podczas wrześniowego State of Play, gdzie zaprezentowany pierwszy trailer produkcji. Tym razem twórcy z Ironwood Studios oddali w ręce graczy wideo, na którym możemy podziwiać fragmenty rozgrywki. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Pacific Drive zadebiutuje w 2023 roku

Akcja Pacific Drive będzie rozgrywać się na północno-zachodnim wybrzeżu Ameryki. W świecie gry ta część USA została poddana działaniom tajemniczych sił, co spowodowało, że w tej strefie mają miejsce nieprzewidywalne anomalie. Gracz podejmie się niebezpiecznego zadania przeprawienia się autem przez Olympic Exclusion Zone.



Auto będzie naszym jedynym towarzyszem i nadzieją na dobrnięcie do celu. Produkcja ma zapewnić graczom mnóstwo swobody i wolność eksperymentowania. Nurkując w nieznane, doświadczymy wielu wyzwań i przygód, by ostatecznie odkryć dawno zapomnianą tajemnicę. Po drodze będziemy ulepszać samochód, a dbanie o kondycję auta będzie jedną z kluczowych mechanik.



Rozgrywka ma opierać się na machanikach typowych dla gatunku survival. Spodziewać możemy się więc eksploracji, zbieractwa i craftingu. Atmosfera gry może przywodzić na myśl horror, więc twórcy z pewnością nie raz spróbują nas przestraszyć.



Niestety, ciągle nie poznaliśmy daty premiery Pacific Drive. Wiemy jedynie, że gra zadebiutuje na rynku w tym roku i będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5. Warto dodać, że Epic Games Store będzie posiadał wyłączność na dystrybucję wersji pecetowej.