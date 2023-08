Reżyser Overwatch 2 odniósł się do bombardowania gry negatywnymi recenzjami

Oprócz tego, jak nietrudno się domyślić, deweloper przyznał się do błędu i obiecał poprawę:

Wiele recenzji na Steamie wskazywało na porzucenie znacznie większego komponentu PvE zapowiedzianego w 2019 jako na główny powód niezadowolenia z gry. Rozumiem. Ta zapowiedź dotyczyła ambitnego projektu, którego w końcu nie daliśmy rady urzeczywistnić.

Skoro nie możemy cofnąć czasu, to co mamy zrobić? Możemy rozwijać i ulepszać Overwatch 2. Na tym polega postęp. Oznacza to więcej map, bohaterów, trybów gry, misji, fabuły, wydarzeń, fajnych elementów ozdobnych i funkcji w naszej ciągle rozwijającej się, powiększającej i coraz lepszej gry. Oto przyszłość Overwatch. Taka, w której bezustannie tworzymy i wymyślamy rzeczy sprawiające, że gra już teraz jest świetna dla tych, którzy w nią grają.