Na to czekali gracze od premiery Overwatcha 2. Ważna zmiana od 10. sezonu

Sklep mityczny pozwoli wam zdobyć poprzednie i obecne sezonowe skórki mityczne w miarę postępów w ramach Karnetu Bojowego Premium. Możecie zdecydować, jak daleko chcecie rozwinąć każdą skórkę mityczną. Na przykład, jeśli nie zamierzacie w pełni odblokować wszystkich wariantów kolorystycznych lub modeli skórki, możecie rozłożyć swoje postępy na inne skórki mityczne.

Dodajemy również poprzednie skórki mityczne do sklepu mitycznego, dając wam możliwość zdobycia waszych ulubionych. Sezonowe skórki mityczne będą dostępne dwa sezony po ich debiucie. Oznacza to, że te z sezonów od 1 do 7 pojawią się w sklepie mitycznym od sezonu 10.

(...) Począwszy od sezonu 10, monety będzie można odblokowywać w miarę postępów na ścieżkach darmowych i premium Karnetu Bojowego, dzięki czemu ich zdobywanie będzie łatwiejsze i bardziej spójne. Zwiększamy również liczbę monet, które można zdobyć za darmo, z 540 do 600 na sezon.