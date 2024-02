Outcast: A New Beginning do sprawdzenia za darmo. Gracze mogą pobierać demo

Pod koniec stycznia poznaliśmy wymagania sprzętowe Outcast: A New Beginning na PC. Od premiery wspomnianej produkcji dzieli nas natomiast miesiąc. Nic więc dziwnego, że wydawca – firma THQ Nordic – wspólnie z deweloperami z Appeal Studios starają się zachęcić graczy do nadchodzącej kontynuacji przygodowej gry akcji z 1999 roku. W tym celu przygotowano wersję demonstracyjną, dzięki której zainteresowani mają okazję przetestować Outcast: A New Beginning.

THQ Nordic udostępniło wersję demo Outcast: A New Beginning na PC i konsolach

Demo Outcast: A New Beginning dostępne jest zarówno na PC, jak i konsolach. Zainteresowani mają sporo czasu na przetestowanie wspomnianego tytułu. Zgodnie z przekazanymi informacjami wersja demonstracyjna nadchodzącej produkcji Appeal Studios dostępna będzie do 15 marca 2024 roku. Na dole wiadomości znajdziecie również nowy zwiastun.