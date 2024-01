Outcast: A New Beginning – oficjalne wymagania sprzętowe na PC. Nowy zwiastun

W sieci pojawił się nowy zwiastun nadchodzącej gry Outcast: A New Beginning. Twórcy ujawnili również wymagania sprzętowe.

Kilka godzin temu na oficjalnym kanale THQ Nordic na YouTubie pojawił się nowy zwiastun gry Outcast: A New Beginning, a międzyczasie deweloperzy ze studia Appeal ujawnili oficjalne wymagania sprzętowe wersji na PC. We wspomnianym materiale możemy przyjrzeć się planecie o nazwie Adelpha oraz jej środowisku i mieszkańcom. Jeśli zaś chodzi o wymagania, nie są one szczególnie wysokie, więc nie powinniście się niczym martwić.

Outcast 2 – nowy zwiastun i wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania sprzętowe

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy

Windows 10 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i3-7530K lub AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i3-7530K lub AMD Ryzen 3 1300X KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce GTX 980 Ti lub AMD Radeon RX 5600 XT

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti lub AMD Radeon RX 5600 XT PAMIĘĆ RAM: 8 GB

8 GB DIRECTX: wersja 11

wersja 11 MIEJSCE NA DYSKU: 40 GB HDD lub SSD

Rekomendowane wymagania sprzętowe

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy lub nowszy

Windows 10 64-bitowy lub nowszy PROCESOR: Intel Core i5-12400

Intel Core i5-12400 KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super lub AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA GeForce RTX 2070 Super lub AMD Radeon RX 6800 XT PAMIĘĆ RAM: 16 GB

16 GB DIRECTX: wersja 12

wersja 12 MIEJSCE NA DYSKU: 40 GB HDD lub SSD

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Outcast: A New Beginning ma zadebiutować 15 marca bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.