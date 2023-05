Ostatni sezon Stranger Things opóźniony przez strajk scenarzystów. Jest oświadczenie braci Duffer

W sobotę pojawił się komunikat opublikowany przez braci Matta i Rossa Dufferów, którzy są twórcami i showrunnerami Stranger Things. Ogłosili oni, że produkcja piątego sezonu została wstrzymana z powodu strajku hollywoodzkich scenarzystów.

Pisanie nie kończy się wraz z rozpoczęciem zdjęć. Chociaż jesteśmy podekscytowani rozpoczęciem produkcji z naszą niesamowitą obsadą i ekipą, nie jest to możliwe podczas tego strajku. Mamy nadzieję, że wkrótce zostanie osiągnięte sprawiedliwe porozumienie, abyśmy wszyscy mogli wrócić do pracy. Do tego czasu — bez odbioru.