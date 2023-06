Oskar dla kaskaderów? Reżyser Johna Wicka uważa, że powinna powstać nowa kategoria

Chad Stahelski, reżyser filmów Johna Wicka i nadchodzącej adaptacji Ghost of Tsushima, uważa że kategoria kaskaderska na ceremonii rozdania Oscarów może i powinna pojawić jak najszybciej. W rozmowie z Comic Book Movie, Stahelski opowiadał o pracy nad filmem John Wick: Chapter 4 i kiedy padło pytanie czy zauważa wzrost jakości pracy i znaczenie kaskaderów oraz czy w związku z tym warto pomyśleć o nowej kategorii Oscara, odpowiedział:

To wszystko prawda, ale wciąż nie ma takiej kategorii i trudno powiedzieć kiedy powstanie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak duża jest naprawdę Akademia, ale to setki osób. Jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy spotykaliśmy się z członkami Akademii i faktycznie prowadziliśmy takie rozmowy, i szczerze mówiąc, było to bardzo pouczające doświadczenie. Myślę, że po raz pierwszy zrobiliśmy prawdziwy krok naprzód, aby to się stało. Myślę, że jest to coś, co może się wydarzyć dość szybko – najpóźniej w ciągu najbliższych trzech lub czterech lat.