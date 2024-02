Oryginalny twórca Detektywa ostro krytykuje 4. sezon. Aktorka odpowiedziała: „nowa moda”

Czwarty sezon Detektywa to jednocześnie najchętniej oglądana seria, najwyżej oceniana przez recenzentów, ale również mogąca pochwalić się najgorzej ocenionym przez fanów odcinkiem serialu. Finał historii nie przypadł do gustu widzom i wzbudził sporo kontrowersji. Wiele osób skrytykowało czwarty sezon za naciągane zakończenie, czy niewiarygodne rozwiązanie niektórych zagadek, a do tego grona dołączył Nic Pizzolatto, czyli twórca serialu i trzech pierwszych sezonów. Pizolatto już wcześniej w ostrych słowach wypowiedział się o nawiązywaniu do pierwszej serii w czwartym sezonie, ale dopiero po finale dał upust swoim emocjom, co nie spodobało się aktorce Kali Reis.

Detektyw – Nic Pizzolatto ostro atakuje 4. sezon

Twórca za pośrednictwem Instagrama podzielił się wybranymi opiniami widzów, w których wytykano czwartemu sezonowi „niechlujnie napisany scenariusz”, dodatkowo chwalący pierwszy sezon, czy „ogromny bałagan, który zmasakrował niezapomniane dialogi z pierwszego sezonu”, a także „ogromne pudło rozwiązania całej historii”. Kolejny twierdził, że to właśnie Pizzolatto powinien odpowiadać za czwarty sezon Detektywa.

