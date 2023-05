Oryginalne filmy i seriale znikną z Disney+. Platforma usunie część swoich treści

Warner Bros Discovery w ramach restrukturyzacji swojej platformy streamingowej HBO Max jeszcze w ubiegłym roku zdecydowało się na usunięcie starszych i mniej popularnych oryginalnych filmów i seriali z biblioteki swojego serwisu, aby można było odpisać je od podatku w ramach trwałej utraty treści. Raczej nikt nie spodziewał się, że tą samą drogą podąży Disney. Na wczorajszym spotkaniu z inwestorami prezes Disneya, Bob Iger, przedstawił najnowsze dane dotyczące platformy Disney +, która drugi kwartał z rzędu zanotowała spadek subskrybentów. Aby serwis stał się rentowny, potrzebne są drastyczne cięcia. Firma zapowiedziała usunięcie wybranych treści ze swojej platformy.

Disney+ straci swoje oryginalne filmy i seriale

Dyrektorka finansowa, Christine McCarthy, ogłosiła, że Disney obecnie przegląda treści w swoich serwisach, aby „dostosować się do strategicznych zmian w naszym podejściu do zarządzania treścią”. Oznacza to, że niektóre filmy, seriale i programy na zawsze znikną z platformy Disney+. Nie podano, o jakie tytuły chodzi, ale fani mniej popularnych produkcji, mogą obawiać się, czy będą mogli jeszcze do nich wrócić w serwisie streamingowym Disneya.