Iron Man wróci do MCU jeszcze przed restartem? Sony blokuje Marvelowi ważną postać

Popularny scooper MyTimeToShineHello zorganizował w serwisie X serię pytań i odpowiedzi, z której dowiadujemy się wielu ciekawych informacji dotyczących rozwoju MCU i przyszłości niektórych projektów studia. Jedną z najważniejszych informacji jest powrót Iron Mana. Fana od czasu Avengers: Koniec gry spekulują, czy Robert Downey Jr. powróci do swojej najważniejszej w karierze roli. Chociaż informator nie ujawnił, że zobaczymy w którymś z filmów Tony’ego Starka, w którego wcieli się Robert Downey Jr., to jest pewien, że postać Iron Mana powróci jeszcze przed restartem uniwersum.

Ujawniono także, że Spider-Man grany przez Andrew Garfielda powróci do uniwersum. MyTimeToShineHello zdradził, że nie doczeka się własnego filmu, ale pojawi się w innych produkcjach, więc możemy spodziewać się tego aktora w obsadzie Avengers: The Kang Dynasty i Avengers: Secret Wars. Studio nie ma planów, aby Garfield zastąpił Toma Hollanda jako głównego Spider-Mana.

Za to swoich własnych filmów doczekają się Miles Morales i Spider-Gwen. Obie postacie pojawią się w aktorskich wersjach we własnych produkcjach. Nie wiadomo jednak, czy będą one należeć do MCU, czy też do uniwersum Sony.

Scooper podał również, że Marvel planował wykorzystać w filmach ze Spider-Manem postać Black Cat. Nie zgodziło się na to Sony, które zablokowało możliwość pojawienia się tej bohaterki w MCU. Prawdopodobnie dlatego, że wytwórnia planuje dodać Felicię Hardy do własnego uniwersum, możliwe nawet, że w jej własnym filmie.

Z innych informacji dowiadujemy się: