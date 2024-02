Oppenheimer w ofercie SkyShowtime. Poznaliśmy datę premiery filmu w streamingu

Oppenheimer zdominował Złote Globy 2024 , a już niedługo – jak się okazuje – z najnowszym dziełem Christophera Nolana będą mieli okazję zapoznać się kolejni widzowie. Wspomniana produkcja zmierza bowiem do oferty SkyShowtime. Platforma udostępniła specjalny materiał promocyjny i ujawniła dokładną datę premiery filmu w streamingu.

Warto dodać, że Oppenheimer zarobił w kinach na całym świecie 952 miliony dolarów. Najnowszy film Christophera Nolana otrzymał również 13. nominacji do Nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA) oraz 13. nominacji do Oscarów. Ceremonie wręczenia nagród odbędą się natomiast odpowiednio 18 lutego oraz 10 marca 2024 roku.

Na koniec przypomnijmy, że Oppenheimer zadebiutował w kinach w lipcu 2023 roku. Reżyserem filmu jest Christopher Nolan, a w produkcji wystąpili m.in. Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Gary Oldman, Casey Affleck czy Gustaf Skarsgård. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego filmu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja filmu Oppenheimer. Niszczyciel światów.