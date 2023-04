One Piece porażką Netflixa? Widzowie niezadowoleni po pokazach – twórcy zaprzeczają

Widzom miał nie spodobać się również ton serialu, który z głupkowatych, humorystycznych momentów w jednej chwili przeskakiwał do niewiarygodnie poważnych. Jednym z problemów jest również pośpiech twórców we wprowadzeniu nowych postaci. Zorro, Nami, Usopp i Sanji pojawiają się w ostatnich 15-minutach pierwszego odcinka, chociaż w anime zajęło to około 20 epizodów.

W aktorskiej wersji One Piece zagrają: Morgan Davies (The End, The Evil Dead: Rise), Ilia Isorelýs Paulino (The Sex Lives of College Girls, Me Time), Aidan Scott (Action Point, Between the Devil), Jeff Ward (Nowy smak wiśni, Komediantki) McKinley Belcher III (Ozark, The Good Lord Bird) i Vincent Regan (300, Troja) oraz Alexander Maniatis, Steven Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots oraz Chioma Umeala.

Na premierę aktorskiej wersji One Piece będziemy musieli poczekać przynajmniej do końcówki 2023 roku. Pierwszy sezon ma liczyć 10 odcinków.