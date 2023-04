Odpowiedź Netflixa na Johna Wicka nie stała się hitem. Widzowie zignorowali film

W ubiegłym tygodniu w bibliotece Netflixa pojawiło się kilka nowych interesujących propozycji. Jedną z nich był koreański film Kill Boksoon, który swoją premierę miał na tegorocznym Berlinale. Pomimo sporej promocji, a także pozytywnych recenzji (77% na Rotten Tomatoes), produkcja wyreżyserowana przez Sung-hyun Byuna nie przyciągnęła zbyt wielu widzów przed ekrany. Kill Boksoon w premierowy weekend był oglądany przez zaledwie 19,6 milionów godzin. Wystarczyło to do zajęcia pierwszego miejsca na liście nieanglojęzycznych filmów Netflixa, ale w porównaniu do innych zagranicznych oryginalnych filmów platformy z tego roku, wynik ten wypada słabo.