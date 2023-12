Obława od Apple TV+ na pierwszych zdjęciach. Serial o zamachu na Abrahama Lincolna

W główną rolę wcieli się Tobias Menzies, znany m.in. z The Crown i Gry o tron. Wcieli się w Edwina Stantona, kierującego tytułową obławą na zamachowca. Poza nim wystąpią także: Anthony Boyle (Tetris, The Plot Against America), Lovie Simone (Greenleaf), Will Harrison (Daisy Jones & The Six), Brandon Flynn (13 Reasons Why), Damian O’Hare (Hatfields & McCoys), Glenn Morshower (The Resident), Patton Oswalt (A.P. Bio), Matt Walsh (Veep) oraz Hamish Linklater (The Big Short).