Nowy zwiastun Suicide Squad: Kill the Justice League skupia się na „immersji”

Już w zeszłym miesiącu w sieci Rocksteady Studios ostrzegało graczy przed fabularnymi spoilerami z gry Suicide Squad: Kill the Justice League. Tymczasem premiera wspomnianego tytułu zbliża się wielkimi krokami i nie powinno nikogo dziwić, że w sieci pojawił się kolejny materiał promocyjny poświęcony nowej produkcji twórców serii Batman: Arkham. Najnowszy zwiastun nie został jednak opublikowany przez deweloperów, tylko przez PlayStation, a całość skupia się na „immersji”.

Suicide Squad: Kill the Justice League ma wykorzystać potencjał kontrolera DualSense i nie tylko

Sony współpracowało z Rocksteady Studios, by mieć pewność, że Suicide Squad: Kill the Justice League wykorzysta możliwości DualSense. Najnowszy zwiastun wspomnianej produkcji skupia się natomiast na prezentacji unikalnych funkcji kontrolera do PlayStation 5. Czego więc posiadacze najnowszej konsoli japońskiej firmy mogą spodziewać się w nadchodzącej produkcji twórców Batman: Arkham?