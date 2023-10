Nowy zwiastun Marvels z wielkim spoilerem? Ta postać może pojawić się w filmie

Marvels może mieć problemy z przyciągnięciem ludzi do kin i według pierwszych prognoz produkcja może zaliczyć najgorsze otwarcie w historii filmów z MCU. Nic więc dziwnego, że studio stosuje wszelkie marketingowe sztuczki, aby zachęcić fanów do wybrania się na ten film do kina. W najnowszej zapowiedzi pojawił się potencjalny spoiler, który ujawnia powrót kolejnej postaci znanej z uniwersum.

Marvels – spoiler w nowym zwiastunie zwiastuje pojawienie się Walkirii

Na samym końcu poniższego zwiastuna możemy usłyszeć, jak Carol Danvers mówi, że „zadzwoniła do przyjaciela”. Następnie pojawia się strumień światła, który przypomina Bifrost. Sugeruje to, że w Marvels pojawi się Asgardczyk, a najtrafniejszym wyborem zdaje się Walkiria, w którą wciela się Tessa Thompson.