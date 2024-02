Nowy wizerunek Lary Croft to tylko „wizja”. Twórcy wyjaśniają nieporozumienie

Kilka dni temu na oficjalnej stronie serii Tomb Raider odkryto grafikę koncepcyjną przedstawiającą Larę Croft w nowym wydaniu. Jak wówczas informowaliśmy, pojawiły się spekulacje, że ujednolicony wizerunek pani archeolog może być zapowiedzią wyglądu postaci w kolejnej grze z serii Tomb Raider. W związku z tym Crystal Dynamics postanowiło skomentować sytuację.

Osoby odpowiedzialne za projekt wyjaśniły, że jest to jedynie „jednolita wizja” na wygląd bohaterki, co zostało również zaznaczone we wpisie na platformie X, który ukazał się dzień po pojawieniu się pierwszych spekulacji wśród graczy. Dodatkowo portal przekazuje, że twórcy nie są aktualnie gotowi, aby podzielić się szczegółami na temat kolejnej odsłony gry.