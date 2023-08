Nowy Superman zaprezentowany? Wyciekła pierwsza grafika z nowego uniwersum DC

Pod koniec czerwca dowiedzieliśmy się, kto wcieli się w nowego Supermana. Casting do roli głównego bohatera wygrał David Corenswet, a w ukochaną Clarka Kenta, Lois Lane, wcieli się Rachel Brosnahan. W sieci od razu zaroiło się od najróżniejszych fanowskich prac, które prezentowały aktora w nowej roli. Teraz do sieci wyciekła grafika, która wygląda na oficjalną. Oczywiście nie mamy żadnego potwierdzenia, czy rzeczywiście pochodzi ona wprost z DC Studios, ale jeżeli jednak jest prawdziwa, to po raz pierwszy prezentuje Corensweta jako Supermana.

Wyciekła pierwsza grafika z Superman: Legacy?

Bohater otrzyma zupełnie nowy kostium, który znacząco różni się od tego, który nosił na sobie Henry Cavill. Niestety grafika jest ucięta, ale możemy na niej zobaczyć również Hawkgirl i Mr. Terrifica.