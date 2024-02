Nowy sezon serialu Biały Lotos już powstaje. Ekipa weszła na plan zdjęciowy

HBO potwierdziło oficjalnie, że cała ekipa i aktorzy dotarli już do Tajlandii i rozpoczęły się zdjęcia do nowych odcinków Białego Lotosu. Jeszcze niedawno trzeci sezon został oprotestowany przez władze Ukrainy, które oburzył zaangażowanie do jednej z ról Miloša Bikovića. Protest przeciwko udziałowi serbskiego aktora w nowym sezonie Białego lotosu, wystosowało ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na Twitterze pojawił się wpis, w którym zwrócono się bezpośrednio do HBO, krytykując decyzję obsadową. Aktor znany jest z prorosyjskich sympatii. Streamer zareagował dość szybko i serial zostanie nakręcony bez jego udziału.

Biały Loto – ruszyły zdjęcia do 3. sezonu

HBO zamieściło informację na swoim profilu na Twitterze, opatrzoną wymownym zdjęciem klapsu. Zdjęcia ruszyły pełną parą, a więc powoli możemy wyglądać ogłoszenia daty premiery.

