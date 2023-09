Nowy Kruk będzie „antymarvelowskim filmem”. Puste przechwałki?

Prace nad rebootem filmu Kruk to bardzo długa historia. W zasadzie można powiedzieć, że to widowisko powstaje od dwóch dekad. Tym razem jednak wydaje się, że prace są już niemal ukończone, a Lionsgate planuje premierę w 2024 roku. W głównej roli zagra Bill Skarsgård.

Producent tego widowiska, Sam Pressman, określił je jako „antymarvelwoski film”, ale chwilę później stwierdził także, że istnieją ambitne plany dotyczące Kruka i pragnie stworzyć multimedialne dziedzictwo w oparciu o tę historię. Czy to nie jest przypadkiem dokładnie ta droga, którą podąża Marvel?

The Crow był centralną i integralną częścią naszej firmy i jestem naprawdę dumny z postępów i wykonanej pracy. Myślę, że ten film po prostu zaskoczy ludzi. Nasi partnerzy chcą podejść do tego w bardzo 360-stopniowy sposób, niezależnie od tego, czy będą to gry wideo, serial animowany, czy wszechświat, ale ma to kosmiczne dziedzictwo, które może wykraczać poza pojedynczą historię. W końcu doszliśmy do punktu, w którym możemy naprawdę zbadać inne możliwości, ponieważ jest to tak wyjątkowa cecha, że nie jest to film studyjny, nie jest to film Marvela – to rodzaj filmu anty-Marvela. Wiążę z tym największe nadzieje i naprawdę podoba mi się to, czego dokonała Molly Hassell, pchając wszystko pod górę, a Rupert Sanders jest wielkim wizjonerem.