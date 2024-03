Nowy film ze Spider-Manem już do obejrzenia za darmo. Premiera The Spider Within: A Spider-Verse Story

The Spider Within: A Spider-Verse Story to nowy film należący do uniwersum Spider-Mana. Produkcja powstała przy współpracy fundacji Kevin Love Fund, która ma na celu zwiększenie świadomości dbania o zdrowie psychiczne wśród dzieci. Wspólnie opracowali krótkometrażową produkcję z Milesem Moralesem. Główny bohater czuje się przytłoczony swoimi nowymi obowiązkami, co negatywnie wpływa na jego psychikę. Zgodnie z obietnicą, studio udostępniło The Spider Within: A Spider-Verse Story za darmo na swoim kanale YouTube. Pełny film obejrzycie poniżej.